في يومهم العالمي.. ليلى علوي توجه رسالة للفتيات

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نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة عائلتها، موجهة رسالة طويلة للفتيات في يومهم العالمي.



وكتبت ليلى قائلة: " البنت روح البيت .. واللي ماخلفش بنات ماشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات .. صحيح الأنثى دايماً بيرتبط وجودها بالرقة والحنية والاحتواء لكن الأيام والمواقف دايماً بتثبت إن وجود البنت في البيت كمان دعم وسند وقوة لعيلتها الصغيرة ولكل اللي حواليها"



وتابعت: "في اليوم العالمي للفتاة بتمنى لكل بنت مصرية وعربية السعادة والرضا والنجاح وتحقيق ذاتها بالشكل اللي هي تختاره وتحبه وتشوف راحتها فيه .. كل سنة وانتوا طيبين يا بنات".



يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي التليفزيونية هو مسلسل "هي ودافنشي" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2016، حيث كانت أحداثه تدور في إطار من الكوميديا السوداء حول إحدى المحاميات التي تتعرض لحادث تدخل على إثره إحدى المصحات النفسية لمدة ست سنوات، وبعد خروجها من المصحة تصاب بحالة هلاوس حيث تجد دافنشي أمامها في كل مكان.



يُذكر أن مسلسل "هي ودافنشي" من بطولة: ليلى علوي، خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغني، بيومي فؤاد، ياسر علي ماهر، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد.



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر" ، والذي يدور حول الأحداث التي تلت ثورة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.



فيلم "التاريخ السري لكوثر" من بطولة: ليلى علوي، زينة، إيناس كامل، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، عبد الرحيم حسن، من تأليف وإخراج محمد أمين.