تكريم 120 من أبطال حرب أكتوبر بـ"حوش عيسي" بالبحيرة (صور)

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نظمت مكتبة حوش عيسى الثقافية حفلا فنيا على أنغام فرقة الموسيقى العربية بالبحيرة بقيادة الأستاذ هاني زين الدين بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور وفدًا من القوات المسلحة بقيادة العميد أركان حرب هاني صلاح جودة والعميد فتحي محمد إسماعيل مأمور مركز ومدينة حوش عيسى، والقمص فليمون خليفة راعى كنيسة الأنبا أنطنيوس.



تخلل الحفل تكريم عدد 120 من الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، وقدمت فرقة الموسيقي العربية بالبحيرة مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والتي لاقت حفاوة كبيرة من الحاضرين.



وفى ذات السياق شارك قصر ثقافة المحمودية في مسيرة حاشدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة طلاب المدارس، وأقامت مكتبة الشرطة بالتعاون مع فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمنطقة البحيرة الأزهرية محاضره بعنوان مجابهة الأفكار المتطرفة وحرب الشائعات بمدرسة الفنية بنات دار المعلمات حاضرها الدكتور تامر خضر أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنين، حيث بدأ بتوضيح خطورة الكلمة وكيف تبنى وتهدم أوطان بأكملها، كما تحدث عن الاستخدام المغرض للشائعات ومدى تأثيرها في مصائر البشر ومستقبلهم، وشدد على حث أدياننا على التأكد من صحة الخبر قبل تداوله ومعرفة مدى تأثيره.



كما أقامت مكتبة المشير أبو غزاله محاضره ثقافية بعنوان "يوم العزة والكرامة بمناسبة انتصارات أكتوبر للمحاضر الدكتور سامح عمر غزاله وذلك في معهد زهور الأمراء الإعدادي الأزهري، كما أقامت مكتبه الأدهم الثقافية بالتعاون مع هيئة الوعظ ندوة عن دور المعلم في بناء الأجيال وتضمنت آداب الطلاب مع المعلم وتعديل سلوكهم ورفع قدر المعلم حيث أنه النواة التي يبنى عليها الأجيال وكذلك حث المعلم على دوره الفعال في إتقان عمله حيث الابتعاد عن الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور ناقشها الشيخ عبد الحميد ديغم من علماء الأزهر الشريف.



كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بزاوية غزال مناقشه كتاب "أبو بكر الصديق" أول الخلفاء الراشدين تأليف محمد رضا إلقاء بثينة الصبحي وذالك بقاعة الشباب، وأقامت مكتبة الطود الثقافية ندوة بعنوان سيناء بين الأمس والحاضر ناقشها مسؤول المكتبة، كما أقام قصر ثقافة الطفل بدمنهور بالتعاون مع مدرسة العسكرية الثانوية للبنين محاضرة عن "التنمر أسبابه وعلاجه" ناقشتها الدكتورة روحيه محمد علي داود أستاذ التنمية البشرية، وتضمنت عدة محاور هامه "تشجيع الطلاب علي البحث عن الأصدقاء الجيدين وحثهم علي عدم تقليد الطفل المتنمر وغرس الثقة بنفسه حتى لا يكون فريسة سهلة"، بالإضافة إلى ندوة تثقيف صحي وقد اشتملت علي عدة محاور تهتم بالفتيات من سن البلوغ وحتى سن اليأس بالتعاون مع قسم المرأة بالفرع أدارت الحوار الأستاذة رانيا نوار أستاذ التثقيف الصحي بوزارة الصحة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.



ونفذ بيت ثقافة كوم حمادة ورشة فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد مع الرواد والطلائع والموهوبين وأقام بيت ثقافة شبراخيت ندوة عن شعر الفصحى ناقشتها مسؤولة المكتبة وأيضا أقام قصر ثقافة دمنهور ورشة أدبية لنادي أدب دمنهور بحضور شعراء وأدباء دمنهور وعقد بيت ثقافة صلاح الدين مناقشه كتاب "أولياء الله" وتناول فيها بعض النقاط "أن مصر محفوظة وهي مرقد أهل البيت والمعجزة وهي أمر خارق للعادة".