وصول  السباحين الألمان إلى الغردقة للانضمام للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش 

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يصل فجر غدًا السبت السباحين الألمان إلى مدينة الغردقة للانضمام الى معسكر الاعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020 لبدء التدريبات فى مياه البحر الاحمر استعدادا لمحاولة العبور فى أول تتابع عربى لعبور المانش.



ومن جانبه قال السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، أن "تينا، انجيه، وفرانك " من ذوى الاحتياجات الخاصة من المقرر وصولهم فجر السبت الى الغردقة للمشاركة مع السباحين السعودين والسباح المصرى محمد الحسينى فى معسكر تدريب المنتخب على شواطى الغردقة.



واضاف شلبى فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش التى يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 الى 18 من الشهر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وأكد شلبى أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.