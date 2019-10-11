ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكيل كهربا يفجر مفاجأة عن انتقاله للأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:35 م
Advertisements
وكيل كهربا يفجر مفاجأة عن انتقاله للأهلي
كهربا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
فجر أحمد يحيي وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي مفاجأة حول توقيعه للأهلي بالفترة الحالية.


وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن توقيع كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من شهر يناير المقبل مع دفع الشرط الجزائي في عقده 400 ألف دولار للنادي البرتغالي.

هل وقع كهربا للأهلي؟
وقال وكيل أعمال كهربا، إنه لم يوقع حتي الآن على عقود انتقاله للأهلي نافياً الشائعات النتي انتشرت في الفترة الماضية.


واضاف وكيله: كل ما أثير عار تمامًا من الصحة وأن اللاعب لم يوقع على أي ورقة رسمية حتى الآن وهو ما شجع إدارة الزمالك على التحرك لحل الأمر.


ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الجارية إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا بشكل ودي من أجل عودته من جديد للنادي وغلق باب انتقاله للأهلي.


ولم تمانع إدارة الزمالك في عودة اللاعب مع قيامه بتقديم بيان إعتذار للجماهير والاتفاق على المقابل المادي الجديد لترضيته للموافقة على العودة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
فنزويلا - أساسي
2
x
1:00
-
بوليفيا - أساسي
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
ليبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
-
x
20:45
-
إنجلترا
البرتغال
-
x
20:45
-
لوكسمبرج
أيسلندا
-
x
20:45
-
فرنسا
تركيا
-
x
20:45
-
ألبانيا

DMCA.com Protection Status