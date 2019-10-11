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الحرب تبدأ.. صراع مشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم الدوري الألماني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:32 م
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الحرب تبدأ.. صراع مشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم الدوري الألماني
برشلونة وريال مدريد
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حسام مجدي
 
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بدأ صراع جديد بين قطبي إسبانيا نادي برشلونة ونادي ريال مدريد للتعاقد مع موهبة شابة جديدة في عالم كرة القدم وبالتحديد في الدوري الألماني رفقة نادي باير ليفركوزن.

ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على صانع العاب باير ليفركوزن

وكشفت صحفية "بيلد" الألمانية أن نادي برشلونة ونادي ريال مدريد يتنافسان على التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء الذي ظهر به هافيرتز خلال الفترة الأخيرة ورفقة منتخب ألمانيا هو ما لفت أنظار قطبي إسبانيا له.

كما أكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ أيضا يعتبر من ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع هافيرتز في الشتاء والآن يواجه منافسة قوية مع قطبي إسبانيا.

مشاركات كاي هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن

وقد شارك كاي هافيرتز في 10 مباريات حتى الآن مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.
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