العالم × أسبوع.. انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي.. وعملية عسكرية تركية في الأراضي السورية

شهد الأسبوع المُنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي، وهجوم بري للقوات التركية في إطار عمليتها العسكرية في سوريا.

تجدد التظاهرات العراقية

أكدت مصادر أمنية عراقية، يوم السبت الماضي، مقتل خمسة متظاهرين، وأصيب اخرون بعد تجدد المواجهات مع الشرطة في بغداد، بمحيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير، رغم حظر التجول المفروض في المدينة منذ يوم الخميس قبل الماضي.

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس، أن التظاهرات في وسط العاصمة العراقية، شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير.

وأكد شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين أثناء تجمعهم في منطقة العشار وسط البصرة جنوب العراق، وان اعدادا من المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة بعد قيام السلطات المحلية برفع حظر التجول.

الجدير بالذكر أن التظاهرات العراقية المناهضة للفساد، والمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء، خلفت نحو مائة قتيل، بالإضافة لمئات الماصبين، وتحولت مطالب المتظاهرين إلى إقالة الحكومة بالكامل.

انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

أعلنت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الجمعة، وقوع انفجارين على متن ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة السعودي ما تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وأشار التلفزيون الإيراني أن الانفجارين راجعين إبى ضربات صاروخية، موضحا أن جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرة كذلك.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة على وقع الحادثة، التي أثارت مخاوف جديدة بشأن الإمدادات وسط ارتفاع منسوب التوتر بعد هجمات الشهر الماضي التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية أن هيكل السفينة التي عرّفت عنها على أنها "سابيتي" تعرض لانفجارين منفصلين على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل السعودية، مشيرة إلى أنهما "كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية".

ودفعت الأنباء سعر نفط خام برنت للارتفاع بنسبة 2,3 بالمئة ليصل إلى 60,46 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط 2,1 بالمئة عند 54,69 دولارا للبرميل.

وشهدت الأسعار ارتفاعا أساسا على وقع تزايد الآمال بشأن تحقيق اختراق في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

هجوم بري تركي في إطار عمليتها العسكرية في سوريا

شنت القوات التركية عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء، ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة الأنباء الفرنسية أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

عملية طعن بمركز تجاري في مانشستر

أصيب عدة أشخاص بجروح الجمعة إثر عملية طعن بمركز تجاري في مدينة مانشستر شمال غرب بريطانيا، حسبما أعلنت مصادر طبية وأمنية. وقالت الشرطة إن جهاز مكافحة الإرهاب تسلم ملف التحقيقات، مشيرة إلى أنها منفتحة على كافة الفرضيات المتعلقة بخلفيات الاعتداء.

أعلنت شرطة مانشستر تعرض عدد من الأشخاص الجمعة للطعن في مركز تجاري في المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا ما استدعى تقديم العلاج لأربعة منهم على الأقل.

وأفادت الشرطة أن عناصرها في الموقع و"تشير التحقيقات الأولية إلى تعرض عدد من الأشخاص إلى الطعن" بينما أفاد جهاز الإسعاف أن أربعة أشخاص يخضعون للعلاج.