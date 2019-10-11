قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلي السورية





أفادت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، بأن سيارة ملغومة انفجرت بمدينة القامشلي، اليوم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.





وأضافت السلطات في بيان، عشية اليوم، أن عمال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن قتلى وجرحى بين الحطام.





وذكر البيان، أن تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرف زاد نشاطه منذ أن بدأت تركيا هجوما في شمال سويا هذا الأسبوع، لكنه لم يتهم التنظيم بشكل مباشر بالمسؤولية عن التفجير.





وأثار الهجوم التركي، الذي تشارك فيه قوات برية وجوية ضد قواتيقودها الأكراد كانت قد كسبت المعركة ضد داعش، قلق الحلفاء الغربيين، الذين يخشون أن تتسبب العملية العسكرية في فرار المتشددين الخطرين لاستهداف الغرب.





وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد آلاف المقاتلين التابعين لداعش في شمال شرق سوريا، وقالت إنها لا يمكنها ضمان استمرار احتجازهم في الوقت، الذي تتصدى فيه للتوغل التركي.



