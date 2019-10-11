هيئة المحاسبين تعلن عن برامج بعثات دراسية خارجية للطلبة والطالبات قريبًا
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن وجود ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية في تخصص البكالوريوس حيث تضخ الجامعات 2900 من طلبة المحاسبة سنويًا إلى سوق العمل الذي يشهد حراكًا كبيرًا في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
حيث أطلقت هيئة المحاسبين، مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة في مبادرة (إثراء وتواصل) تعزيزًا لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص الهام حيث اختتمت الهيئة زيارتها لـ 7 جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحًا تعريفيًّا استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.
من جانبه عبر أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين والذي تسعى الهيئة الى مد جسور التواصل معهم مشيراً بان اثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع الهام مؤكداً بان الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة (إثراء وتواصل) والتي ستُطلق قريبًا.
واختتم “المغامس” حديثه، بأن الهيئة تعمل حاليًّا مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة يأتي ذلك نظرًا للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخرًا.
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