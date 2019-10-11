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19 لاعبا في قائمة بلطيم لمواجهة سبورتنج كاسل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:23 م
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19 لاعبا في قائمة بلطيم لمواجهة سبورتنج كاسل
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سارة سالم
 
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أعلن فريق بلطيم قائمة فريقه لمواجهة سبورتنج كاسل، غدا ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، والتي تقام علي ملعب استاد طنطا في الثالثة عصرا، وضمت القائمة 19 لاعبا :-


محمد ناصر، ومحمد خليفة، وهشام يسري، ومحمود قاسم
باسم العربي، ونادر عبدالجواد، وحسن علي، ومحمد جمال
حاتم صلاح، وإسلام جمعة، ومحمد السعيد، والسعيد وفا
أحمد أيوب، ومحمود ربيع، ومتولي أحمد، وعماد خيري، ومحمد الشوبكي، وحسام حسن، وطه سالم.


وكان قد أختتم فريق بلطيم تدريباته الجماعية بالأمس، بحضور رئيس النادى ومجلس الإدارة، الذي عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني ، لحثهم على تحقيق أول فوز في البطولة، مؤكدا على تكاتف الجميع هذا الموسم من أجل الصعود، وأن الجميع يعمل علي قلب رجل واحد لتحقيق الهدف، ووعد بتوفير كافة المتطلبات واحتياجات الفريق.


وكان اللاعبون قد خاضوا مرانا قويا تسابقوا من خلاله علي كسب ثقة المدير الفني من أجل المشاركة في أول مباراة في البطولة، وظهر العديد بشكل طيب وبات "العش" في حيرة لإختيار التشكيلة الأساسية أمام سبورتنج كاسل، وفي آخر المران تعاهد اللاعبون علي اقتناص أول ثلاث نقاط من سبورتنج كاسل والعودة من طنطا بالفوز.
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