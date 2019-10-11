19 لاعبا في قائمة بلطيم لمواجهة سبورتنج كاسل





وكان اللاعبون قد خاضوا مرانا قويا تسابقوا من خلاله علي كسب ثقة المدير الفني من أجل المشاركة في أول مباراة في البطولة، وظهر العديد بشكل طيب وبات "العش" في حيرة لإختيار التشكيلة الأساسية أمام سبورتنج كاسل، وفي آخر المران تعاهد اللاعبون علي اقتناص أول ثلاث نقاط من سبورتنج كاسل والعودة من طنطا بالفوز.

وكان قد أختتم فريق بلطيم تدريباته الجماعية بالأمس، بحضور رئيس النادى ومجلس الإدارة، الذي عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني ، لحثهم على تحقيق أول فوز في البطولة، مؤكدا على تكاتف الجميع هذا الموسم من أجل الصعود، وأن الجميع يعمل علي قلب رجل واحد لتحقيق الهدف، ووعد بتوفير كافة المتطلبات واحتياجات الفريق.