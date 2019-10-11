الإثنين.. محمد عبدالرحمن ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"



حيث نشرت الفنانة إسعاد صورة تجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن.



وعلقت على الصورة قائلة :"جبتلكم "توتا" ، أيه دا !! أيه الحلاوة دي أقسم بالله هتبقي حلقة جامدة أوي بصوت محمد عبدالرحمن".



يشار أن محمد عبد الرحمن يشارك في فيلم "لص بغداد"،والفيلم بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضى، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز، ومن المقرى طرحه فى إجازة نصف العام.



يشار أن محمد خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل"الواد سيد الشحات "، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.



ودارت أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.





أعربت الفنانة إسعاد يونس، عن سعادتها باستضافة الفنان محمد عبد الرحمن، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".