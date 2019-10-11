إدارة تفتيش الصيدليات بصحة الوادي الجديد تكشف أدوية محظورة بمخازن سرية في الخارجة



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات رقم 2 طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.



كما تمكنت من ضبط كميات أخرى من الأدوية المندرجة بجدول المخدرات الأول وذلك طبقا لقرار وزير الصحة 172 لسنة 2019 والخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية.



كما أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وأدوية محظور بيعها وغير مرخص بتداولها من وزارة الصحة، وذلك بأحد المخازن المجاورة شبه السرية التابعة لإحدى الصيدليات بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى ضبط ادوية تحتوى على إحدى المواد الممنوعة طبقا للقرار رقم 475 لسنة 2019.



وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.



وفي سياق متصل، قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد إحالة طاقم تمريض الوحدة الصحية لقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، للتحقيق بعد ثبوت التقصير بالنواحي الإدارية وعدم الإلتزام بلوائح الانضباط المهنى خلال فترات النوبتجية وذلك منذ قليل فى زيارة مفاجئة تفقد من خلالها سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي واهالى القرية.



وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أن جولاته مستمرة ومفاجئة لجميع منشآت مراكز المحافظة الخمسة مشيرًا إلى اهتمامه الشديد برصد ومتابعة كافة المنشآت الصحية بالمحافظة وعدم التهاون مع حالات التقصير أو الإهمال فى أداء العمل بمقتضى القانون واللوائح المنظمة لضمان مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع توفير فرص العلاج والرعاية الطبية للمرضي بشكل عام ضمن نطاق التوزيع الجغرافي لمراكز ووحدات الرعاية الصحية على أرض المحافظة.



وأوضح،وكيل وزارة الصحة، أن جولاته التفقدية تأتى فى إطار الوقوف على مستوى الانضباط من تواجد فريق العمل بالوحدات والمستشفيات طبقا لجداول العمل مع مراعاة توافر الادوية والمستلزمات بالإضافة إلى رفع مستوى درجة النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات مشيرا إلى ضرورة حصر الأجهزة المعطلة ومتابعة اجراءات الاصلاح مع الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى والصيانة الدورية للأجهزة الطبية والغير طبية.

كشفت، إدارة تفتيش الصيدليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد،اليوم الجمعة، فى حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات بمركز الخارجة بمعاونة قوة من مباحث الشرطة والتموين من ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير وأدوية تابعة لوزارة الصحة والسكان وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة.