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رئيس الوزراء الإسرائيلي يطلب من "بوتين" الإفراج عن امرأة متهمة بحيازة مخدرات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:57 م
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رئيس الوزراء الإسرائيلي يطلب من بوتين الإفراج عن امرأة متهمة بحيازة مخدرات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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وكالات
 
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صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه يعمل على تأمين الإفراج عن امرأة أمريكية إسرائيلية محتجزة في روسيا بتهمة حيازة مخدرات.

وبحسب البيان فقد ناقش بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مرتين قضية نعمة يساكر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستواصل إسرائيل بذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحها وإعادتها إلى أسرتها.

واستبعد البيان إمكانية قيام عملية تبادل بين الفتاة والمواطن الروسي أليكسي بوركوف "أوضح مسؤول العدل الإسرائيلي بشكل قاطع أنه لا توجد إمكانية لمنع تسليم بوركوف بعد أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتسليمه".

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن "الفتاة اعتقلت في أبريل الماضي، في مطار موسكو بعد ضبط 9 جرامات من القنب في حقيبتها، فيما تواجه تهم بتهريب وحيازة المخدرات".

وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية المواطن الروسي، في عام 2015، في المطار عند محاولته المغادرة إلى وطنه مع صديقته، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أمل بأن تتم مبادلة بيركوف "بمواطن إسرائيلي معتقل في روسيا بتهمة تهريب المخدرات". 

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