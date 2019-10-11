إختبار أخير يحدد مصير "سييرا" مع الاتحاد

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تعتزم إدارة نادي الاتحاد منح فرصة أخيرة للتشيلي لويس سييرا المدير الفني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي.



وسيحدد الاتحاد مصير سييرا عقب مباراة الفريق أمام الوحدة، والمقرر إقامتها، السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفي حال تعرضه لهزيمة جديدة قد تتم إقالته من تدريب الفريق.



وكانت إدارة الاتحاد قد أبدت اهتمام واضح بوديسكو مدرب فريق ازي عنتاب التركي حاليا، والشباب سابقا، بالإضافة إلى إدواردو يوردانيسكو، مدرب فريق غاز ميتان الروماني.



وتولى سوموديكا قيادة فريق الشباب في 32، وفاز في 16 مباراة، وتعادل 9 مباريات، وخسر 7، وسجل فريقه 41 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 28 هدفاً، إلى جانب إختياره ليكون ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم.



كما قاد إدوارد فريق غاز ميتان الروماني في 22 مباراة وفاز في 11 وتعادل 7 مباريات وخسر 4.



ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.





ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.





