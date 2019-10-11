عاجل.. نجم منتخب مصر معروض على ميلان

يستعد نادي ميلان الإيطالي لتدعيم خطوط الفريق هذا الموسم في وقت مبكر جدا لتصحيح مسار الفريق هذا الموسم عقب إقالة مدرب الفريق.





عرض محمد النني على ميلان





وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ساشا إيمباشر وكيل اللاعبين كان متواجدا في مقر نادي ميلان اليوم الجمعة لعرض أسماء بعض اللاعبين على النادي.





وأكد الموقع أن من ضمن الأسماء التي عرضها ساشا على ميلان كان المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال والمعار لصفوف نادي بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشار الموقع إلى أن نادي ملان سيدرس جميع هذه الأسماء والتي من ضمنهم النني ولكن ستواجههم مشكلة في حالة قرر التعاقد معه وهي تواجده في نادي بكشتاش.





انضمام النني إلى نادي بشكتاش





وكان النني قد انتقل إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.





وقد شارك محمد النني في 3 مباريات حتى الآن مع نادي بشكتاش خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



