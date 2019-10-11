تقارير - ميسي يريد الرحيل عن برشلونة في 2020.. تفاصيل جديدة
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:09 م
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علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بخصوص مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، واستمراره مع الفريق من عدمه بالموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تسعي بقوة لحسم تجديد عقد ليونيل ميسي خلال الفترة القادمة، وذلك لتحصينه من إغراءات الأندية التي تسعي للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية 2020، بعدما كشف رئيس النادي عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة الاسبانية أن جوسيب بارتوميو يسعي لتجديد عقد "ميسي" حتي عام 2021.
وأكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني يرفض الاستمرار مع برشلونة، ويريد الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020 في يونيو المقبل.
وكان "ميسي" قد صرح في وقت سابق أنه فكر في الرحيل عن نادي برشلونة خلال أزمة قضية التهرب الضريبي، وأكد أنه كان يسعي بقوة لمغادرة أسبانيا بالكامل، ولكن بعد إنهاء الأزمة استمر مع الفريق الكتالوني.
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