مقاولون طنطا المنجم الذي اكتشف فيه محمد صلاح!

- محمد صلاح ورقة عثماسون طنطا الرابحة







ومع تألق عدد كبير من اللاعبين الشباب في نادي مقاولون طنطا، فهو بات يصدرهم للأندية الكبيرة، في القسم الاول والدوري الممتاز، مثل الأهلي وطنطا وسموحة والمقاولون العرب.





وتم انضمام رسميا كل من عبدالسلام حربي 2004 لفريق سموحة، وسامح علي محمد علي هاف رأيت 2003 المقاولون العرب، ومحمد العماوي ظهير أيسر للمقاولون العرب، ومحمود محمد حارس مرمي 2004 انتقل للمقاولون العرب، ومحمد طلبة زايد 2004 للنادي الأهلي، ومحمد كمال القنواتي 2001 للمقاولون، ومحمد رمضان 2002 للمقاولون.





وتلقي النادي فاكس رسمي لأكثر من لاعب مثل عمر مجدي الجزار حارس 2005 من المقاولون وانبي، ومحمود العربي حارس 2002 تلقي فاكس رسمي من الترسانة، وإبراهيم حارس 2001 من المقاصة والمقاولون العرب، ونور باك لفت المقاصة والمقاولون.





ومن اللاعبين الذين انضموا لفريق أول من نادي مقاولون طنطا غير محمد صلاح، كل من باسم مرسي وكريم الديب وعبدالوهاب اسماعيل.





ويفتتح الفريق الأول مباريات غدا السبت أمام كفر الشيخ في الثالثة عصرا علي ملعب كفر الشيخ.

تبدا منافسات القسم الثالث للموسم الجديد في الغربية، غدا السبت في الثالثة عصرا، وتضم المجموعة الثامنة 5 فرق من المحافظة وهم مقالون طنطا وسبورتنج كاسل ونادي سمنود وصيد المحلة وإتحاد بسيون.ونادي مقاولون طنطا "عثماسون" هو النادي الذي قدم محمد صلاح، لكرة القدم المصرية، حيث بدأ محمد صلاح مسيرته الكروية في نادي إتحاد بسيون ثم مقاولون طنطا التابع لنادي المقاولون العرب، لينضم بعدها لناشئي المقاولون العرب ويتدرج في صفوفه حتي شارك مع الفريق الأول ليبدأ رحلة إنطلاقه، وشارك في أول مباراة رسمية في الدوري المصري أمام المنصورة في موسم 2010-2011 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لينطلق صلاح في رحلة احترافه الخارجي لأندية مثل بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، ثم ليفربول الإنجليزي.والقسم الثالث نظرا لمحدودية الموارد يعتمد على الشباب واللاعبين الذين يتم إكتشافهم، عن طريق الإختبارات الذي ينظمها كل نادي، وبسبب عدم بث المباريات، تلجأ الفرق لإرسال الكشافة لمتابعة اللاعبين الموهوبين لضمهم.