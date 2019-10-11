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الأحد.. عرض فيلم "عندي صورة" بسينما زاوية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:08 م
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الأحد.. عرض فيلم عندي صورة بسينما زاوية
عندي صورة
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شيماء عطية
 
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تعرض سينما زاوية فيلم "عندي صورة" للمخرج محمد زيدان، في السابعة مساء الأحد ۱۳ أكتوبر الجاري.

فيلم "عندي صورة" هو الفيلم رقم ١٠٠١ في حياة مطاوع عويس أقدم كومبارس في السينما المصرية.

ملخص الفيلم

يصنع المخرج الشاب محمد زيدان بمساعدة كمال الحمصائي أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، فيلما وثائقيا عن مطاوع عويس وهو أقدم كومبارس في تاريخ السينما المصرية، والذي عمل في أكثر من ۰ ۰ ۱۰ فيلم منذ أربعينيات القرن الماضي حتی الآن.


الجوائز

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الفنية، وحصل على العديد من الجوائز الهامة، منها جائزة النجمة الذهبية لأفضل وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس السينمائي الدولي، وجائزة لجئة التحكيم من المهرجان القومي للسينما المصرية، والجائزة الأولى لأحسن فيلم وثائقي في منصة الشارقة.

إلى جانب الجوائز، اشترك الفيلم في عدد من الورش الفنية، منها ورشة عمل DocMed، ورشة عمل فاينال كات في مهرجان فينيسيا الدولي.
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