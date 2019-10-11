مورينيو: هكذا جعلت ميسي مشلولًا ليس قادرًا على فعل أي شيء!

مورينهو يتحدث عن التكتيك الذي اتخذه لحصار ميسي في هذه المباراة وكيف هزم برشلونة بيب.. درس تكتيكي عظيم pic.twitter.com/OSgawuLrQ6 https://t.co/RJF4TQnrJh — خالد الرشيد (@k7aled_otb) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي التكتيك والفلسفة التي انتهجها لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عندما كان مديرًا فنيًا لإنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 وانتهت بتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني والتي انتصر فيها الإنتر وحقق اللقب الثالث له.