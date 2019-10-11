محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس مستشفى الداخلة الجديدة (صور)



وأكد محافظ الوادي الجديد، بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.



ووجه محافظ الوادي الجديد، بضروره الانتهاء من كافه الاعمال والالتزام بالخطه الزمنية لتنفيذ المشروع.

يذكر أن، محافظة الوادي الجديد إنه تم إدراج مشروع تطوير مستشفى الداخلة المركزي في موازنة الوزارة للعام المالي 2016- 2017 الماضي.



وقال، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه صدر قرار رقم 1 لسنة 2016 لوزير الصحة، والذي ينص رسميًا على تحويل مستشفى الداخلة من مركزي إلى عام.



وأشار إلى أن وزير الصحة وافق على تنفيذ مراحل تطوير مستشفيات "الداخلة المركزي، والصدر، والحميات"، أسوة بتطوير مستشفى الخارجة العام، لافتة إلى الانتهاء من عمل مقايسات المشروع بمعرفة لجنة مختصة من الوزارة، وذلك في إطار رفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة الوادي الجديد.



وفي 24 من مايو، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفقد، موقع إنشاء مستشفى الداخلة المركزي الجديد، والذي يقام على مساحة 19 ألفا و650 متر مربع.



ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد، مؤكدا أن المستشفى يقام وفقا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية، لتوفير خدمة على أعلى مستوى لمواطنيها.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع بمركز الداخلة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



وضع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حجر الأساس لمستشفى الداخلة الجديدة التي يتم انشاءها على مساحه ١٩ ألف و٦٥٠ متر مربع، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير المحافظه المساعد وكمال ابراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.