رونالدو يتفوق على ميسي وإبراهيموفيتش بـ"رقم تاريخي"

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم، من اللاعبين الذين لم يعتزلوا حتي الآن.





وكشفت شبكة "ESPN" العالمية عن اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم من غير المعتزلين.





وتربع البرتغالي "رونالدو" على قمة ترتيب اللاعبين الأكثر تهديفًا في تاريخ كرة القدم من اللاعبين الذين لم يعتزلوا وسجل 698 هدفًا خلال مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها و المنتخب البرتغالي.





وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في المرتبة الثانية بالقائمة وسجل 672 هدفًا، ويعد "ليو" واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، حقق خلال مشواره العديد من الأرقام القياسية.





أما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق جاء في المركز الثالث بالقائمة وسجل 535 هدفًا، مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.



