بتكلفة 2.7 مليون جنيهًا.. رصف طرق بالدلنجات والرحمانية في البحيرة (صور)

تجهيز مدخل قرية منية بني منصور تمهيدًا لبدء أعمال الرصف



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة الأستاذ محمد كجك رئيس المدينة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث قام المهندس هشام سلمان مدير المشروعات بمتابعة أعمال استكمال تجهيز طريق قرية منية بني منصور تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، وأكد "كجك" انه سيتم متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.



فرد طبقة السن بمدخل قرية محلتصا تمهيدًا لبدء أعمال الرصف



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة الأستاذ محمد عنتر أبو زيد رئيس المدينة بمتابعة تجهيز الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، حيث قام الأستاذ بدر موسى سكرتير الوحدة المحلية لقرية الربدان بمتابعة أعمال تجهيز مدخل قرية محلتصا وفرد طبقة السن بمدخل القرية تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتأكد من سير العمل بانتظام دون وجود عقبات، وأكد رئيس المركز علي انه سيتم متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.



تواصل أعمال إعادة رصف تفريعات منطقة الدرنسية بالرحمانية



كما قام المهندس هشام عابدين رئيس مركز ومدينة الرحمانية بمتابعة أعمال رفع طبقة الأسفلت القديمة بمنطقة الدرنسية بمدينة الرحمانية وتجهيز المنطقة استعدادا لوضع طبقة السن بها وقد بلغ تكلفة أعمال الرصف بهذه المنطقة مليون جنيه، ورافقه خلال الجولة المهندسة شيرين عبدالعال بمشروع الرصف الإنتاجي بمركز الرحمانية والأستاذ يسري دويدار مسئول الرصف بالوحدة المحلية.

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعه بدء أعمال رصف طريق الخزان نظارة سماديس بمركز الرحمانية بطول 900 متر وبتكلفة 1.6 مليون تيسيرا على المواطنين والحركة المرورية، كما قامت بمتابعة أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برصف طريق الناقة من ترعة الفرانية حتى مصرف الخيري بطول كيلو متر وبتكلفة ١.١مليون جنيه ضمن خطة صيانة الطرق والجسور.وذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة ورد الشيء لأصله، حيث شدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة مع إجراء الصيانة الدورية للطرق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.