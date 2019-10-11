صديق قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:59 م
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، وذلك لحين تعيين نائب وفقا للإجراءات القانونية.
تدرج نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الجديد في التعليم الأزهري وحفظ القران الكريم في سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق، حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
وعين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي عام 1995م، ثم حصل على الماجستير في تخصص جراحة العظام عام ١٩٩٩م، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق في مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.
وحصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص في مجال أورام العظام في جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى في مجال أورام وجراحة العظام.
كما عين صديق مدرسا بقسم العظام في عام 2005 ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية.
شارك "صديق" في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.
تولى ملف التميز الخاص بكلية الطب عام ٢٠١٧، وحصلت فيه الجامعة على مركز ممتاز للمستوى الطبي، وعين أول وكيل لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث في 1 نوفمبر 2017م، ثم عميدا للكلية في 1 أغسطس 2019م.
تدرج نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الجديد في التعليم الأزهري وحفظ القران الكريم في سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق، حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
وعين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي عام 1995م، ثم حصل على الماجستير في تخصص جراحة العظام عام ١٩٩٩م، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق في مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.
وحصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص في مجال أورام العظام في جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى في مجال أورام وجراحة العظام.
كما عين صديق مدرسا بقسم العظام في عام 2005 ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية.
شارك "صديق" في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.
تولى ملف التميز الخاص بكلية الطب عام ٢٠١٧، وحصلت فيه الجامعة على مركز ممتاز للمستوى الطبي، وعين أول وكيل لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث في 1 نوفمبر 2017م، ثم عميدا للكلية في 1 أغسطس 2019م.
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