مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة





كشفت البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفرق "بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي - إنتر ميلان الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي"، عن سر تفوقه على فريق برشلونة الإسباني عندما كان مديرًا فنيًا لفريق إنتر ميلان.