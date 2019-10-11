مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:54 م
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الفجر الرياضي
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مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة
كشفت البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفرق "بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي - إنتر ميلان الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي"، عن سر تفوقه على فريق برشلونة الإسباني عندما كان مديرًا فنيًا لفريق إنتر ميلان.
- 🎥 مترجم |— خالد (@khaledwalidAl) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩
مورينيو يشرح إحدى الأسباب التي جعلته يتفوق على برشلونه في مواجهاتهم عام 2010 pic.twitter.com/IRaS20hJ8P
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