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مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:54 م
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مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة
مورينيو
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الفجر الرياضي
 
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مورينيو يكشف عن السبب الوحيد الذي جعله يقهر برشلونة

كشفت البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفرق "بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي - إنتر ميلان الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي"، عن سر تفوقه على فريق برشلونة الإسباني عندما كان مديرًا فنيًا لفريق إنتر ميلان.
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