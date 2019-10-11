أمن الطيران الكندي يشيد بمستوى الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

راجع وفد من إدارة أمن الطيران الكندي، الإجراءات الأمنية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى تورونتو، مشيدا بمستوى الإجراءات الأمنية المتبعة من مجموعة مصر للطيران لتأمين رحلات تورونتو، وشرطة ميناء القاهرة الجوى دون إبداء أي ملاحظات.





جاء ذلك بعد تفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة، وكذلك التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع خصوصًا المغادرة إلى كندا.





كم أشاد الوفد، بأداء العاملين بمصر للطيران، والتزامهم بتطبيق كافة المعايير الدولية التأمينية المطبقة والمعمول بها على مستوى العالم ومدى تعاونهم مع الوفد الكندي خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة.





في سياق متصل، صرح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن الشركة استضافت للمرة الأولي اجتماعات لجنة الشحن الجوي بإتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA.



