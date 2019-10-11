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فضيحة أمير قطر على يد نجل عمه بخصوص إرساله جنود لإسقاط ليبيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:23 م
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فضيحة أمير قطر على يد نجل عمه بخصوص إرساله جنود لإسقاط ليبيا
أمير قطر
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وكالات
 
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فضح نجل عم الشيخ تميم بن حمد وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إرسال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجل عمه وحاكم قطر لجنود قطريين للعمل بجانب القوات التركية في ليبيا، بغرض إسقاط ليبيا والجيش الليبي، من أجل سرقة الثروات النفطية بالتقاسم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال نجل عم الشيخ تميم بن حمد: "لم يمانع تنظيم الحمدين الإرهابي من أن تحتل تركيا بلدا عربيا، وكان هذا واضحا في ليبيا وحاليا في سوريا، حيث لم يمانع أي مسؤول قطري الهجوم الإرهابي على شمال سوريا من جانب القوات التركية”.

وتابع الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني: "أن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة المئات وتهجير آلاف من الشعب السوري من المنطقة، التي يستهدفها جيش أردوغان بأسلحته الثقيلة والطيران الحربي".

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