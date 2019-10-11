نشرة "حوادث الفجر".. إنذار على يد محضر لرئيس النواب وسقوط 48 تاجر مخدرات

بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في إمبابة



نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 48 تاجر مخدرات وضبط 16 سلاحا ناريا نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



إنذار على يد محضر لرئيس مجلس النواب واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وصل إنذار على يد محضر يحمل رقم 18438 محضرين السيدة زينب، إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وذلك لإنذاره بسرعة الإعلان والإفصاح عما يدور حول قانون الأحوال الشخصية داخل المجلس ولجانه وهل سيتم مناقشته بالدور الخامس والأخير من الانعقاد الحالي أم لا.



تعدى عليها جنسيا.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة أوسيم وصل إنذار على يد محضر يحمل رقم 18438 محضرين السيدة زينب، إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وذلك لإنذاره بسرعة الإعلان والإفصاح عما يدور حول قانون الأحوال الشخصية داخل المجلس ولجانه وهل سيتم مناقشته بالدور الخامس والأخير من الانعقاد الحالي أم لا.



استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي تعرضت للتحرش الجنسي على أيدى عامل بمنطقة أوسيم، فيما طالبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.





شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.