ضبط بضاعة مهربة تجاوزت قيمتها الـ160 ألف دينار بباجة وسيدي بوزيد
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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مروى الجلاصي
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في إطار التصدي لظاهرة التهريب، تمكّنت يوم أمس الخميس 10 أكتوبر 2019، دوريات تابعة لمنطقتي الحرس الوطني بباجة وسيدي بوزيد، من ضبط 03 شاحنات نقل خفيف.
وقد كانت الشاحنات المذكورة، محمّلة ببضاعة مهرّبة تتمثل في "كميات من المواد الغذائية المدعمة وبقول وملابس مستعملة فريب".
وقد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز، بحوالي الـ164 ألف دينار.
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