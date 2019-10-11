"الداخلية" تضبط مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبطت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، 3 ملايين و988 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 11 / 2 / 1441هـ في مناطق المملكة كافة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ 3988685 مخالفًا، منهم 3116030 مخالفًا لنظام الإقامة، و614054 مخالفًا لنظام العمل، و258601 مخالف لنظام أمن الحدود.

وأكدت وزارة الداخلية، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود داخل المملكة بلغ 68449 شخصًا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2830 شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4606 أشخاص.

وأوضحت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1628 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1597 منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 31 سعوديًّا.

وأكدت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 15024 وافدًا مخالفًا، منهم 13022 رجُلًا، و2002 امرأة.

وقالت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، إنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 552700 مخالف، وإحالة 506614 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 666849 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 991636 مخالفًا.