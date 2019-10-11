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حارس تشيلسي يتحدث عن الفريق الذي يود اللعب له

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:20 م
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حارس تشيلسي يتحدث عن الفريق الذي يود اللعب له
كيبا
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق ​أتلتيك بلباو​ في يوم من الأيام.

وقال كيبا في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني: "بالطبع أود العودة إلى فريق أتلتيك بلباو، لا أعرف متى أو كيف أو ماذا، لكن من الواضح أنني أحب اللعب في أتلتيك، لدي ذكريات رائعة".

وكان النجم الأسباني الدولي رحل عن ناديه السابق في عام 2018 لينضم إلى تشيلسي وأنهى فترة 14 عامًا مع الفريق الذي انضم إلى صفوف الشباب في سن التاسعة.

وكان النجم الدولي الإسباني كيبا أريزابلاجا كشف في يونيو الماضي عن سبب فشل إنتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في يناير عام 2018 عندما كان لاعبًا لفريق أتلتيك بيلباو.

وقال كيبا في تصريحات صحفية: "لا أرى أنه أمر سيء، كانت تجربة مختلفة وجديدة في حياتي وتعلمت كيف أتجاوزها، أنا متأكد بأن هذا سيخدمني ويساعدني في المستقبل".

وعن حادثة نهائي كأس كاراباو، علق كيبا قائلاً: "لست سعيدًا بما فعلته، جميعنا نرتكب الأخطاء وأنا أعتذرت، كان ذلك أسبوعًا صعبًا بالنسبة لي ولم أكن أعرف ما يجري".
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