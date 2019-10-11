إدارة ريال مدريد توافق على بيع نجم الفريق بشرط وحيد

تدرس إدارة نادي شالكه الألماني التعاقد مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة حسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية.

شالكة يدرس التعاقد مع دياز

وكشفت صحفية "بيلد" الألمانية أن نادي شالكه يستهدف التعاقد مع الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد خلال يناير القادم لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة رفض نادي ريال مدريد بيع دياز إلى شالكه بشكل نهائي في الشتاء سيطلب النادي الألماني ضمه على سبيل الإعارة.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد لن يمانع في خروج دياز على سبيل الإعارة ولكن في حالة التعاقد مع مهاجم آخر.

مشاركات دياز مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك ماريانو دياز في مباراتين فقط خلال هذا الموسم خلال بطولة كأس أودي الودية وسجل خلالهما هدف واحد ولم يصنع أي أهداف ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.