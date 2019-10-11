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فاجنر يطالب عملاق ألمانيا بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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فاجنر يطالب عملاق ألمانيا بالتعاقد مع نجم ريال مدريد
ماريانو دياز لاعب مدريد
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محمد الصو
 
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دخل نادي شالكة الألماني" في مفاوضات جادة مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدتته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "بيلد الألمانية"، إن شالكة يخطط للتعاقد مع ماريانو دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في بداية العام الجديد.

وتابعت الصحيفة، أن ديفيد فاجنر مدرب شالكه، لم ينس هدفه القدم بالتعاقد مع اللاعب، حينما أبدى رغبة واضحة في الحصول عليه بالصيف الماضي، إلا أن قلة الأموال حالت دون ذلك.

كان دياز خرج من حسابات الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بقية زين الدين زيدان المدير الفني، حيث لم يتم اختياره في أي مباراة بالدوري أو دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك لمرة وحيدة بكأس الملك.

ويحتل نادي شالكة المركز الثاني بالدوري الألماني "البونديشليجا"، بعدما حصد 14 نقطة من أصل 7 مباريات متأخرًا بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الصدارة، ويطمح لمواصلة أدائه القوي والمميز أملا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.
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