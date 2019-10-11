"الفجر" تستعرض أبرز محطات البابا تواضروس في فرنسا (صور)

غادر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من مطار القاهرة الدولي الأربعاء الماضى الموافق ٩ أكتوبر متوجها إلى فرنسا وهى المحطة الأولى فى إطار جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا، وفى هذا التقرير تستعرض بوابة "الفجر" أبرز تحركات وأخبار البابا خلال زيارته الخارجية لفرنسا.





- وصول البابا تواضروس بمقر إيبارشية باريس:





وصل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء الأربعاء الماضى بمقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمنطقة درافي بباريس،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية والآباء الكهنة.





كما رافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.





- البابا تواضروس يصلى فور وصوله بمقر إيبارشية باريس:





صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الشكر لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا) ثم ألقى كلمة قصيرة.





- زيارة قداسة البابا لمجلس قطاع باريس:





زار قداسة البابا تواضروس الثاني مساء الخميس الماضى مقر مجلس قطاع باريس وضواحيها واستقبلته رئيسة المجلس.





ودار حوار بين قداسة البابا والمسئولة المحلية الفرنسية حول أهمية التعليم والدعم الذي يمكن تقديمه لمصر في هذا المجال.





- البابا تواضروس يتفقد مطرانية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في باريس:





تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بجولة اصطحب قداستَه فيها نيافةُ الأنبا مارك أسقف الإيبارشية الخميس الماضي.





وأطلع نيافته قداسة البابا تاريخ كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدرافي (مقر المطرانية) وآخر التطويرات التي أجريت عليها من تجديدات وأيقونات.





يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.





- البابا في كنيسة "الباباوين" بسارسيل مع عمدة المنطقة ونائبها بالبرلمان:





صلى قداسة البابا تواضروس الثاني تسبحة العشية في كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والبابا كيرلس بمنطقة سارسيل الخميس الماضى





استقبله هناك نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا وطولون التي تتبعها الكنيسة بالإضافة إلى السيد بوبوني عضو البرلمان الفرنسي عن منطقة سارسيل، وعمدتها السيد باتريك حداد.





ألقى نيافة الأنبا أثناسيوس كلمة عن ظروف شراء الكنيسة، كما ألقى كل من نائب المنطقة وعمدتها كلمة ترحيبية بقداسة البابا.





- زيارة قداسة البابا للسفارة المصرية بباريس:





زار قداسة البابا تواضروس الثاني الخميس الماضى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس.





وكان في استقباله السفير إيهاب بدوي وأعضاء السفارة،وأبدى قداسة البابا إعجابه بالطراز المعماري العريق لمبنى السفارة وكذلك بيت السفير، وكلاهما من المباني الأثرية المميزة بباريس.





وأعرب قداسته خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السفارة والسيد السفير وأعضاء السفارة ولا سيما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها قداسته بزيارة رعوية لفرنسا.





حضر اللقاء السفير جان كريستوف بوسل مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية والسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق.





- لقاء البابا مع كهنة ورهبان "شمال وجنوب فرنسا":





اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بكهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا وايبارشية جنوب فرنسا بمقر المطرانية في منطقة درافي، وألقى قداسته كلمة روحية عن التكريس والخدمة.



