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العثور على 11 رأس خيل ملقاة في سيدي بوعلي بسوسة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:07 م
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العثور على 11 رأس خيل ملقاة في سيدي بوعلي بسوسة
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مروى الجلاصي
 
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عثر أهالي منطقة ''حلق المنجل'' في سيدي بوعلي بولاية سوسة، على رؤوس خيل جديدة ملقاة غير بعيد عن الشاطئ.

وفي تصريحه لموزاييك، أكد معتمد سيدي بوعلي سامي العربي، تنقّله على عين المكان مرفوقا بالحرس الوطني ومصالح وزارة الفلاحة وممثلي البلدية، أين عاينوا وجود 11 رأس خيل ملقاة في المنطقة، ومعها قفازات طبية. 

كما أضاف المعتمد بأن نفس الجمعية التي تعنى بالحيوانات والتي ألقت رأسين في حاوية فضلات في منطقة الطنطانة في أكودة، هي مصدر هذه الرؤوس أيضا.

و أكد أيضا على دعوة رئيس الجمعية المذكورة للحضور على عين المكان ليتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى فتح تحقيق في الغرض.
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