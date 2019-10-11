بعد غزو سوريا.. الكونجرس يعد حزمة عقوبات ضد تركيا





أعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، اليوم الجمعة، أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردًا على العدوان في شمالي سوريا.





وأكد بيان صادر عن الجمهوريين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظامه سيواجهون عواقب خطيرة لعدوانهم على سوريا ومهاجمة الأكراد بلا رحمة.





وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان، "يجب أن يواجه أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".





والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.





ومع بدء العدوان التركي على سوريا، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الكونجرس سيجعل تركيا تدفع "ثمنا باهظا" بعد هجومها على سوريا.





وكتب جراهام تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها".





ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.





وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 3 خيارات للرد على العدوان التركي في شمال شرقي سوريا.





وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد لإنهاء الأزمة!".



