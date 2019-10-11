"أصلهم وثرواتهم".. ماذا تعرف عن الأكراد؟

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يعد الأكراد أكبر قومية لا تملك دولة مستقلة، وهناك الكثير من الجدل حول الشعب الكردي ابتداءً من منشأهم، وامتداداً إلى تاريخهم، بالرغم من أنهم يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، يعيشون في غرب آسيا شمال الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاكروس في المنطقة التي يسميها الأكراد كردستان الكبرى، وهي اليوم عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا.

وتزامنًا مع بدأ تركيا عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من على الحدود، تستعرض "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأكراد، الذين يترواح أعدادهم ما بين عشرين وثلاثين مليونا، فيما يلي.

أصلهم لم تتوحد الآراء حول أَصل الأكراد، ونشأتهم، وبداية ظُهورهم في كُردستان؛ فقد ظهرت العديد من الدراسات حول أَصل الكرد، وتاريخهم القديم، علماً بأن بعض هذه الدراسات استدلت على ذلك من خلال ربط الخصائص القومية للشعب الكردي، حيث عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين، وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا، وشمال شرقي سوريا، وشمالي العراق، وشمال غربي إيران، وجنوب غربي أرمينيا. واليوم يشكلون مجموعة متميزة، يجمعها العرق والثقافة واللغة، رغم عدم وجود لهجة موحدة، كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، وإن كان أكثرهم يصنفون كمسلمين سنة.











لغاتهم ولهجتهم يتحدث الأكراد اللغة الكردية الّتي تنتمي إلى فرع اللغات الإيرانية، كما أنّهم يتحدثون عادة بلغة ثانية بعد اللغة الأم مثل: اللغة العربية، واللغة الإيرانية، وغيرها. وهناك العديد من اللّهجات في اللغة الكردية وهي 4 لهجاتٍ رئيسية تتفرع منها باقي اللهجات "اللهجة الكرمانجية الشمالية، واللهجة الكرمانجية الجنوبية، واللهجة اللورية، واللهجة الزازكية".

ثرواتها المعدنية وتمتلك هذه البلاد-التي تتسم بطبيعتها حيث فيها الجبال، والحقول، والأنهار، والبحيرات، والينابيع، وتغطّيها الغابات، ومن أنهارها دجلة والفرات، وآراس، ويلحظ جمال الطّبيعة من خلال أغانيهم التراثية، كما أن طبيعة أرض كردستان الخصبة جعلت غالبيتهم يعملون في الزراعة والحقول-، العديد من الثّروات المعدنية، ومن أهمها النفط، وتعتبر حقول كركوك هي أكبر الحقول والّتي ترفد العراق بالكثير من النّفط.



