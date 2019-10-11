رسميا.. شيفروليه تطلق سيارتها المحدثة "كولورادو 2021" (صور)

أطلقت شيفروليه بشكل سمي سيارتها المحدثة "كولورادو 2021"، والتي سيتم طرح سيارة شيفروليه كولورادو 2021 في الأسواق العام المقبل.





وآتت سيارة شيفروليه كولورادو 2021 بشعار جديد على الشبك الأمامي مع كلمة شيفروليه من الخلف، كما تتميز الشبك الأمامي حسب الفئة لتمييزها عن بعضها وخصوصًا عن فئة ZR2 المجهزة للطرق الوعرة.



