ميناء دمياط يصدر 910 طن أرز وألف طن من العلف

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12900 طن ملح و 359 طن رمل و 1932 طن داى أمونيوم و 910 طن أرز و 1405 طن أسمنت و 2250 طن مولاس و 638 طن ألواح جبس و 1000 طن علف .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169680 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115792 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2662 طن قمح ، في حين غادر عدد 54 سيارة نقل محملة بـ 1727 طن قمح .

تعاملات ميناء دمياط يوم الخميس

استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13500 طن ملح و 6141 طن رمل و 356 طن أسمنت و 3450 طن علف و 795 طن ألواح جبس و 11600 طن كسب صويا .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16238 طن حديد و 7721 طن خردة و 8000 طن ذرة و 1000 طن خشب و 18700 طن قمح .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 403 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 289 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 728 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161333 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110576 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1381 طن قمح ، في حين غادر عدد 803 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40481 من البضائع العامة منها عدد 132 سيارة نقل محملة بـ 6405 طن قمح .





تعاملات الميناء يوم الأربعاء

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 11 سفن بضائع عامة في أخر 24 ساعة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن يوريا و 700 طن زيت و 2600 طن فوسفات و 577 طن أسمنت و 50 طن علف و 6652 طن ألواح جبس و 12000 طن كسب صويا .





وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6652 طن حديد و 8822 طن خردة و 324 طن معدات و 2700 طن زيت و 1252 طن خشب زان و 7000 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 96 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1511 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150731 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116431 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1303 طن قمح ، في حين غادر عدد 811 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41671 من البضائع العامة منها عدد 163 سيارة نقل محملة بـ 7337 طن قمح .









تعاملات الميناء يوم الثلاثاء

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1388 طن يوريا و 2700 طن زيت و 4300 طن فوسفات و 445 طن أسمنت .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6036 طن حديد و 8249 طن خردة و 435 طن فول و 3800 طن زيت و 1357 طن خشب زان و 8000 طن كسب صويا .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 102 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 414 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 261 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147030 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121249 طنا .





وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2551 طن قمح ، في حين غادر عدد 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31425 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 3561 طن قمح .





تعاملات الميناء يوم الإثنين

استقبل 1 سفينة حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5800 طن يوريا و 2880 طن زيت و 100 طن فوسفات و 425 طن أسمنت .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2486 طن حديد و 7000 طن خردة و 1766 طن فول و 7690 طن ذرة و 20266 طن قمح و 602 طن خشب و 8600 طن كسب صويا .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 111 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 657 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 152933 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111697 طنا .





وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2620 طن قمح ، في حين غادر عدد 503 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29144 من البضائع العامة منها عدد 70 سيارة نقل محملة بـ 3495 طن قمح .









تعاملات ميناء دمياط يوم الأحد





أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة.





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3129 طن فوسفات و 8186 طن رمل و 500 طن يوريا و 3000 طن زيت .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154316 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92435 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1337 طن قمح ، في حين غادر عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3764 طن قمح .





تعاملات ميناء دمياط يوم السبت





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة .





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5917 طن فوسفات و 7264 طن رمل و 515 طن داى أمونيوم و 3000 طن زيت .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151231 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78728 طنا .



