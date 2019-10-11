الجيش الوطني الليبي: تحرير طرابلس قريبًا





أكد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، علي قرب الانتهاء من معركة تحرير العاصمة طرابلس، وفق صحيفة "المتوسط" الليبية.





وكان المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أكد أن "عمليات الجيش في الأسبوع الماضي أسفرت عن تجاوز قوة المدفعية لمنطقة العزيزية".





وأضاف المسماري، أن "قوات الجيش تقدمت نحو جسر الطويشة، والساعدية، وسيطرت على منطقة أولاد تليس بالكامل الرابطة بين غريان، وطرابلس، وأسقطت طائرة رصد لقواتنا في العزيزية".





وقالت مصادر عسكرية، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش الوطني والمليشيات في محور العزيزية والساعدية، إلا أن الجيش لا يزال يحرز تقدمات رغم صعوبة المعارك في هذا المحور، مع استمرار سلاح الجو في قصف مواقع المليشيات بالمدينة خاصة ما يعرف بـ"معسكر اللواء الرابع".

وأوضح المصدر، أن الجيش الليبي عازم على تحرير العزيزية بالكامل باعتبارها ذات بعد استراتيجي كمدخل جنوبي للعاصمة، وحلقة الوصل بين المليشيات من مناطق الجبل الغربي وغريان.

وتابع أن المدينة تعتبر نقطة انطلاق استراتيجية لمراقبة وحماية مناطق جنوب الزاوية، ومطار طرابلس الدولي، وكوبري السواني، ومدينة جنزور، مضيفا أن سيطرة الجيش الليبي على العزيزية تسهل عملية تأمين المناطق التابعة للجيش الليبي في السبيعة وسوق السبت والهيرة وقصر بن غشير.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أكد لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي مدينة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وحول أهمية المنطقة، شدد المحجوب، على أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر على جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.



