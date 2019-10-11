بوجبا قد يتسبب في رحيل سولشاير عن اليونايتد

يعيش أولي سولشار المدرب النرويجي أوقاتاً عصيبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما تراجع الفريق إلى المركز 12 في "البريمير ليج".





ينتظر اليونايتد مواجهة من العيار الثقيل في الجولة التاسعة أمام متصدر الترتيب ليفربول، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، حيث أن هذه المباراة قد تكون الضربة القاضية بالنسبة إلى المدرب النرويجي.





ولا تقتصر متاعب سولشار على النتائج السلبية، ولكنه تلقى ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب الفرنسي بول بوغبا عن المباراة، وهو الذي يعد أحد أهم الأعمدة الأساسية التي كان يراهن عليها في مواجهة خط وسط "الريدز".





ولا شك أن غياب بوجبا سيجعل مهمة اليونايتد صعبة، ويزيد من احتمالية تفوق ليفربول، ما قد يعجل من رحيل المدرب النرويجي، في حال تلقي الفريق الخسارة على أرضه ووسط جمهوره.





وبحصول مانشستر يونايتد على 9 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات، من تحقيق فوزين و3 تعادلات و3 هزائم، باتت هذه البداية هي الأسوأ للشياطين الحمر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي، منذ موسم 1989/1990.





وفشل مانشستر يونايتد في تسجيل أكثر من هدف واحد في أي مباراة منذ فوزه في المباراة الافتتاحية على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل، كما لم يفز الفريق خارج أرضه منذ انتصاره على كريستال بالاس في فبراير الماضي.





وحقق سولشار 14 نقطة من آخر 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، ولا يتفوق سوى على 3 أندية فقط من بين 14 فريقاً منذ توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر: ساوثامبتون (13 نقطة)، برايتون (12) وواتفورد (10).





ويبتعد مانشستر عن مراكز الهبوط بنقطتين، علماً أن آخر مرة كان فيها ممثل "مسرح الأحلام" ضمن مراكز الهبوط تعود إلى موسم 1992-1993، ووقتها حقق الفريق الأحمر الدوري في نهاية الموسم، ولكن لا أحد يفكر جدياً بتحقيق اليونايتد لذلك خلال الموسم الحالي.





ويصل معدل نجاح تسديدات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8.2٪، وهو خامس أسوأ معدل في الدوريات الخمس الكبرى بالقارة العجوز.



