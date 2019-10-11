تطبيق "تويتر" الجديد يدعم نظام التشغيل Catalina على أجهزة الماك

تعمل "تويتر" على تطوير تطبيقها لأجهزة الماك، حيث أعلنت "تويتر" عن أطلاق نسخة جديدة خاصة تدعم نظام التشغيل " Catalina ".





وتتميز نسخة "تويتر" الخاصة بأن التطبيق أصبح مبني على إطار العمل Catalyst، حيث يتيح للمطورين تحويل تطبيقاتهم الخاصة بأجهزة الآيباد لتعمل على أجهزة الماك بدون الحاجة لإعادة برمجة التطبيق بالكامل، انما فقط ببعض التعديلات.





وأشارات "تويتر" مؤخرًا إلى أنها ستدعم إطار العمل المذكور منذ مؤتمر آبل للمطورين في يونيو الماضي، حماس تويتر كان مفاجئًا خاصة أنها أهملت في السابق تحديث تطبيقها على حواسب الماك.





ويذلك تعد تويتر أبرز الشركات التقنية الكبرى التي اعتمدت إطار العمل المذكور في تطبيقها ليدعم نظام تشغيل حواسب الماك الأحدث لاسيما بعد أن أصبح متاحًا للتحميل مؤخرًا.





وعند تشغيل التطبيق ستشعر من النظرة الأولى أنه ليس تطبيق ماك حقيقي بل نسخة معدلة من تطبيق الآيباد ليعمل ضمن نافذة بدلاً من كامل الشاشة.



