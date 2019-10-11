نجم بوليوود شاروخان يحتفل بعيد ميلاد زوجته في عشاء خاص

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استضاف فنان بوليوود شاروخان حفل عشاء خاص للأصدقاء المقربين، احتفالا بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء ومنتجة الأفلام جوري خان الـ49 الثلاثاء 8 أكتوبر.



وفقًا لتقرير نشر في صحيفة "مومباي ميرور"، أقامت سيدة بوليوود الأولى جوري خان حفلة صاخبة للاحتفال بعيد ميلادها الـ49، فضلت خان الاحتفال مع شاروخان وابنهما الصغير أبرام والأصدقاء المقربين.



حضر الحفل، أفضل شاليني وسانجاي باسي، كما شهدت الأمسية أيضًا بعض من أفضل صديقات جوري، منهن ماهيب كابور، ريما جاين، نتاشا ناندا.



حتى الذين لم يتسنى لهم الحضور من أصدقاء عائلة شاروخان بالوسط الفني، شاركوا بالتهنئة على شبكات التواصل الاجتماعي، منهم، كاران جوهر ومادوري ديكسيت وفرح خان وسوزان خان.



في العام الماضي، احتفلت جوري بعيد ميلادها مع نصف أفراد أسرتها، حيث تغيب عن الحضور ابنتها سوهانا وابنها آريان، بسبب سفرهما لمواصلة دراستهما بالخارج.



جوري لم تشارك -على غير عادتها- متابعيها على السوشيال ميديا أجواء الاحتفال بعيد ميلادها

التاسع والأربعين وكشفت عن احتفالها بعيد ميلادها في هذا الأسبوع بصحبة زوجها شاروخان وطفلهما الصغير أبرام



وفي السياق، اعتادت عائلة شاروخان على مشاركة أحدث أخبارها مع معجبيهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكان شاروخان قد فتح قلبه لمتابعيه مؤخرًا خلال دردشة على صفحته بموقع تويتر



وعلى الجانب المهني، كان شاروخان قد كشف عن بعض تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل الهندي "bard of blood"، الذي حقق نجاحا كبيرا على الموقع العالمي نتفليكس.



وقالت مديرة أعمال شاروخان، بوجا دادلاني: "الجزء الثاني الآن في مرحلة الكتابة، وقريبا سيتم بدء التصوير على أن يكون المسلسل جاهزا للعرض في يناير ٢٠٢٠".



وأوضحت دادلاني، في تصريحاتها، أن الحلقة الأخيرة من الجزء الأول والمفاجأة التي حدثت في النهاية تعتبر مادة خصبة لأحداث الجزء الثاني خاصة بعدما تفاعل الجمهور مع الحلقة وتعددت توقعاتهم للأحداث المقبلة.



ويعيش خان حاليا حالة توهج بعد النجاح الذي حققه المسلسل، ووصف بطل المسلسل عمران هاشمي بـ تميمة الحظ لأولى تجارب شركته لإنتاج دراما الإنترنت.