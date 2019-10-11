صور.. الهندية هينا خان بدرس عملي في الرشاقة داخل الجيم



الممثلة التلفزيونية هينا خان، التي شوهدت آخر مرة، خلال تجسيد دور "كوموليكا" في مسلسل Kasautii Zindagii Kay، المشهور بالمنطقة العربية باسم "تجارب الحياة"، تحافظ على إلهام الناس بجلساتها التمرينية الممتازة في الجمنازيوم، والتي تنشرها من وقت لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي.



شاركت الممثلة مؤخرًا العديد من الصور من صالة الألعاب الرياضية وكانت تتباهى بجسدها الذي طالما استجاب لتلك التمارين بسرعة وسهولة.



في الصور، رفعت هينا الأثقال، إلى جانب ممارستها لتمارين السكوات، كما شوهدت الممثلة وهي تحرق السعرات الحرارية عبر التمارين القلبية، وامعانًا في خطف أنظار متابعيها، فضلت هينا ارتداء شورت أصفر قصير، وتيشيرت رمادي وحذاء رياضي، وبعد جلسة التمرين، كان توهجها واضحًا تمامًا في الصور.



كانت بداية الممثلة في العمل التلفزيوني في دور أكشارا سينجانيا في مسلسل "ماذا تسمي هذه العلاقة"، الذي استمر عرضه لعقد من الزمان في سلسلة متعاقبة، ثم غادرته من أجل تقديم شخصيات أخرى.



هينا من مواليد مدينة جامو وكشمير ـ ولدت عام 1987م، لعائلة مسلمة لها أخ واحد، درست إدارة الأعمال، كما حصلت على درجة الماجستير بها.



بدأت العمل الفني بالتمثيل من خلال دورها في مسلسل ( ستار بلس )، حصلت على شهرة كبيرة جدا لدرجة إنها حصلت على حب جمهورها، أصبحت من ضمن الـ 50 أمرأة الأكثر جاذبية للنساء الآسيويات.

لا جدال أن اطلالة الجسد الممشوق صورة تداعب خيال نجمات الصف الأول، ولذلك تحرص الفنانة الهندية هينا خان على رشاقتها من خلال ممارسة تمارين اللياقة البدنية في الجيم كلما أتيح لها ذلك.