جميلة عوض تلتقط صور مع محمد صلاح ومينا مسعود

نشرت الفنانة جميلة عوض، صورلها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ، وجمعتها الصور بمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ومينا مسعود الممثل المصري العالمي.

وعلقت قائلة" الملك المصري والأمير المصري في حفل "رجال السنة" جمعه مباركة.

وقد حازت الصورة علي إعجاب الكثيرين من المستخدمين، حيث أنهالت التعليقات التي تدعو إلى الفخر بكل منها وأنهما خير ممثل لمصر وجميع المصريين.

ويذكر ان تم التقاط الصورة علي هامش الحفل الذي أقيم في العاصمة الإمارتية "أبوظبي" المنظم من قبل إحدي المجلات العالمية، الذي كرم فيه محمد صلاح باهدائة لقب"رجل العام"كما تم تكريم الممثل مينا مسعود من خلال تقدير موهبتة بجائزة"breaktrought talent"





وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين حرصو ا علي التقاط الصور مع محمد صلاح ومينا مسعود علي رأسهم الفنانة يسرا التي حصرت علي إلتقاط الصورة التذكارية مع محمد صلاح، وكذلك الفنان آسر ياسين وشيرين رضا وعدد بير من المتواجدين في الحفل.

ويذكر ان الفنانة جميلةعوض قد شاركت في مهرجان الجونة وحرصت علي الظهور باطلالات مميزة نالت أعجاب جمهورها

وأيضا شاركت في الاغنية الرسميه لمهرجان الجونة "سقفه" التي شارك فيها العديد من الفنانين علي راسهم الهام شاهين ،ومحمد الشرنوبي ،وليلي علوي، وعلا رشدي ،وابو ،ويسرا