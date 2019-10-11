بعد أن باعت مجوهراتها لكي تأكل.. نجمة التلفزيون الهندي نوبور ألانكار تبيع منزلها



الممثلة التلفزيونية، كشفت أنها تعاني من مشاكل مالية في أعقاب انهيار بنك البنجاب ومهاراشترا التعاوني (PMC) مؤخرًا، وتجميد حسابات أسرتها في البنك، حيث انقلبت حياتها رأسًا على عقب، حرفيًا بين عشية وضحاها.



في مقابلة معها، قالت لصحيفة timesofindia: "أواجه أزمة مالية كبيرة، لديّ حسابات في بنوك أخرى أيضًا، والتي قمت بنقلها إلى هذا البنك منذ بضع سنوات، لم أكن أعرف أنه سيتم تجميد مدخرات حياتي".



وأضافت: "قام بنك الاحتياطي الهندي في البداية بضبط حد السحب لأصحاب الحسابات إلى 1000 ثم زاد في وقت لاحق إلى 10000 ثم 25000 للشخص. ولكن يمكن سحب هذا المبلغ مرة واحدة فقط في ستة أشهر.

كيف من المتوقع لي البقاء على قيد الحياة دون المال؟ هل يجب على رهن منزلي الآن؟ لماذا يوجد عقبة على أموالي المكتسبة بشق الأنفس؟ لقد دفعت بجد ضريبة الدخل، فلماذا أعاني اليوم؟



قامت الممثلة ببيع مجوهراتها الفضية والذهبية لتغطية النفقات اليومية، تقول: "مع عدم وجود أموال في المنزل وتجميد جميع حساباتنا، لم يتبق لي أي خيار سوى بيع مجوهراتي، لا يوجد أي وضوح متى سيتم حل المشكلة ونحن خائفون من خسارة أموالنا.



عملت نوبور في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل Phulwa وDiya Aur Baati Hum وSwarigini، وقد استطاعت تحقيق شهرة واسعة، ولديها جماهير بالملايين في أنحاء الهند.



وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قالت إن ملياردير هندي يدعى مودي وآخرين تآمروا مع موظفين بالبنك المملوك للدولة للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين في الخارج.



وقد قامت الشرطة الاتحادية بالقبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهم في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار. والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند.



تمر الممثلة الهندية المعروفة نوبور ألانكار، بمرحلة سيئة ھذه الأیام، بعد أن واجھت أزمة مالية حادة، وصل الأمر بها إلى الحد الذي اضطرها إلى بيع حُليها ثم بیع مسكنها، حتى تتمكن من توفير أموال لتغطية النفقات الیومیة.