طالبان ترحب بدعوة ترامب لإعادة القوات الأمريكية إلى وطنها
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:11 م
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ترجمة: منار طارق
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يبدو أن متحدثًا باسم طالبان يتابع بعناية تصريحات الرئيس دونالد ترامب رغم إعلان الزعيم الأمريكي الشهر الماضي، أن المحادثات بين مبعوث السلام الأمريكي والمتمردين "ميتة".
وتحدث سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر، عن خطاب ترامب في اجتماع حاشد في مينيابوليس، بعد ساعات قليلة من الحدث، ورحب بدعوة الرئيس الأمريكي لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من أفغانستان.
وقال شاهين في وقت مبكر يوم الجمعة إن "ترامب وعد مرة أخرى بسحب القوات من أفغانستان".
وتحدث سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر، عن خطاب ترامب في اجتماع حاشد في مينيابوليس، بعد ساعات قليلة من الحدث، ورحب بدعوة الرئيس الأمريكي لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من أفغانستان.
وقال شاهين في وقت مبكر يوم الجمعة إن "ترامب وعد مرة أخرى بسحب القوات من أفغانستان".
وأضاف أن هذا "يعني أن إنهاء احتلال أفغانستان هو خيار الشعب الأمريكي".
وصرح ترامب يوم الخميس أن الجنود الأمريكيين موجودون في أفغانستان منذ 19 عامًا تقريبًا وانه"قد حان الوقت لإعادتهم إلى بلادهم".
وصرح ترامب يوم الخميس أن الجنود الأمريكيين موجودون في أفغانستان منذ 19 عامًا تقريبًا وانه"قد حان الوقت لإعادتهم إلى بلادهم".
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