وكيل "صحة" الشرقية يقود حملة مكبرة على الأسواق بالعاشر من رمضان

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قاد صباح اليوم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة مكبرة علي سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بالعاشر، وبالتنسيق مع لجنة الأسواق بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بحضور رئيس اللجنة، وشرطة المرافق بالمدينة.



أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢.٥ طن أغذية عبارة عن "أسماك مجمدة وطازجة، وفسيخ، وخضروات، وفاكهة" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ٩ محاضر جنحة صحية.



وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد صرح بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي "حملة ١٠٠ مليون صحة" بالمحافظة قامت بإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بجامعة الزقازيق اليوم لعدد ٣٨٠ طالب، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم علي السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث بلغ إجمالي الفحص ٣١٣٣٧ طالب جامعي حتي الآن من خلال عدد ٦ فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، تم تحويل ٣٥ حالة لمستشفي الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة ٣٤٨٠٠ طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتي يوم ٢٠١٩١٠١٧.



والجدير بالذكر أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس ٢٠١٩ ولمدة شهرين ونظرًا للإقبال المتزايد وجهت معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإستمرار الفحص والذي بلغ عدده ٣٧٧٦٤٨٠ مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورًا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.



وأفتتح وكيل صحة الشرقية وحدات طب الأسنان بكل من الروضة، والعزازي بكفر صقر، وشبرا صورة بديرب نجم، وإستكمالًا لذلك أفتتح اليوم السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عيادة الأسنان بمركز طب الأسرة بشرويدة التابع للإدارة الصحية بالزقازيق بحضور النائب اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب، د. خالد عامر مدير عام الأسنان، د. أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة الصحية، وبعض ممثلي المجتمع المدني بالقرية، وتقدم عيادة الأسنان خدمات الكشف الطبي والحشو والخلع للأسنان وعلاج اللثة وبعض الخدمات الأخري لطب الأسنان، وبلغت التكلفة التقديرية ٢٠٠ ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.



كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز، واطمئن علي توافر الأدوية والتطعيمات والأمصال به، ووجه وكيل الوزارة لمدير الإدارة الصحية بنقل معمل التحاليل الطبية لمكان أخر والتأكد من التدريب الجيد لجميع الهيئة التمريضية.



وقامت صحة الشرقية قامت خلال هذا الأسبوع بإفتتاح قسم العمليات الجديد بمستشفي أبو كبير المركزي والذي يسع لـ ٣٥ سرير داخلي، وثلاثة غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ مليون جنيه، وأيضًا وحدة الحضانات بصافور بديرب نجم والتي تسع لـ ٧ حضانات بتكلفة بلغت ٢ مليون جنيه.



