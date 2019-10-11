حبس تشكيل عصابي في سرقة الشقق السكانية بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بإمبابة، مكون من 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما اعترفوا بسرقة 9 شقق، فيما طالبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية سبق إتهام 2 منهم في 4 قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر باب الشقة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



