كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1200 مواطنًا في "ببني عقبة" ببني سويف (صور)

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صّرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بإنه تم الكشف على 1200 مواطنًا ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة بقرية بني عقبة مركز ببا، جنوب المحافظة.



وأكد المحافظ، في بيان له، أن القافلة الطبية تأتي في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.



وأضاف "عبد الجابر" أن المحافظة تعتمد في خطتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا على تنفيذ العديد من المبادرات والخطوات العملية منها: تنظيم القوافل التنموية الشاملة والتي تتضمن حزمة من الأعمال والتخصصات في مقدمتها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في كافة التخصصات



وأكد البيان، أن القافلة الطبية التي استمرت على مدار يومي "الأربعاء والخميس" الماضيين، وضمت 9 عيادات متنقلة في 9 تخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف على 1200 حالة،وإجراء معمل دم لـ70 مواطن، و17 معمل طفيليات، و24حالة أشعة، واستصدار 15 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لـ10 حالات.



وذكر البيان، أن فعاليات القافلة تضمنت تنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 121 مواطنًا، وتناولت موضوعات "الالتهاب الكبدى الفيروسى، وتنظيم الأسرة، والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، أورام الثدى، والأمراض غير السارية" فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100مواطنًا.



وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ف إن الحملة ضمت 10 تخصصات طبية، شملت «جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، صدر» وتردد عليها 1200 حالة مرضية.



ونظم القافلة الطبية فريقا بقيادة الدكتورة هايدي محمد، منسق القوافل الطبية العلاجية وكلا من: الدكتور محمد خلف عبدالحميد، مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج، مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

