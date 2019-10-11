اسعار اليورو اليوم الجمعة 11-10-2019.. واستقرار فى العملة الأوربية الموحدة
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:01 م
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الفجر الاقتصادي
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اسعار اليورو اليوم
استقرت اسعار اليورو اليوم الجمعة 11-10-2019، مع تعطل البنوك بمناسبة أجازتها الأسبوعية ليسجل متوسط السعر 17.8935 جنيها للشراء مقابل 18 جنيه للبيع، وتباين أداء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفى تعاملات الأمس فقد قرش واحد فقط لتصبح اسعار اليورو "العملة الأوروبية الموحدة" أمام الجنيه كما يلي:
اسعار اليورو فى البنوك
اسعار اليورو فى البنك الأهلي
17.78 جنيهًا للشراء .
17.91 جنيهًا للبيع .
اسعار اليورو فى بنك مصر
17.80 جنيهًا للشراء .
17.93 جنيهًا للبيع .
اسعار اليورو في البنك الأهلي المتحد
17.84 جنيهًا للشراء .
18.03 جنيهًا للبيع .
اسعار صرف اليورو في البنك المصري الخليجي
17.84 جنيهًا للشراء .
18.03 جنيهًا للبيع .
اسعار صرف اليورو في بنك الكويت الوطني
17.84 جنيهًا للشراء .
17.98 جنيهًا للبيع .
اسعار صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي
17.83 جنيهًا للشراء .
17.99 جنيهًا للبيع .
سعر اليورو في بنك قناة السويس
17.82 جنيهًا للشراء .
18.01 جنيهًا للبيع .
سعر اليورو في بنك قطر الوطني
17.82 جنيهًا للشراء .
18.01 جنيهًا للبيع .
سعر صرف اليورو أبو ظبي الإسلامي
17.81 جنيهًا للبيع .
19.94 جنيهًا للبيع .
سعر اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) عالميًا
ارتفع سعر اليورو عالميًا ليسجل نحو 1.10 دولار وهو أعلى مستوى لسعر اليورو العملة الأوروبية الموحدة في نحو أسبوعين، وسط التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعودة التفاؤل التجاري يمثل ضغط على الدولار الأمريكي والذي ينظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين التجاري.
وارتفع أداء اليورو العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من الأداء المخيب للتوقعات في ألمانيا، حيث أظهرت بيانات اليوم أن الصادرات هبطت بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس الماضي.
وارتفع اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) مقابل الدولار بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1017 دولار.
وخلال نفس الفترة، زادت اسعار اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) أمام نظيرتها البريطانية الجنيه الاسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل اليورو 0.9008 إسترليني، أما عن زوج العملات (اليورو-الفرنك)، فلم يشهد تغييرات تذكر لتستقر العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0930 فرنك.
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