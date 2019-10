22 غرزة برأس نجم برنامج The Bachelor الوسيم بيتر ويبر

Advertisements

تعرض بيتر ويبر الشخصية التلفزيونية الامريكية إلى "إصابة خطيرة" في أثناء تصوير برنامج الواقع The Bachelor بموسمه الـ 24، يوم الاثنين في كوستاريكا، بحسب ما كشفه مصدر مقرب لموقع RadarOnline. com.



تم نقل نجم الواقع إلى المستشفى يوم الاثنين 7 أكتوبر بعد إصابة رأسه خلال ممارسته للعبة الجولف، وقال المصدر "أثناء ذهابه إلى العربة سقط على زجاجتي كوكتيل كان يحملها، وفُتح وجهه "، مضيفًا أن الأطباء قاموا بخياطة 22 غُرزة برأس نجم الواقع نظرًا لكبر حجم الجرح، ومن أجل وقف النزيف.



كشف المصدر أن "بيتر خضع لعملية جراحية بعد سفر ساعتين في مستشفى بـ سان خوسيه، لإجرائها على يد جراح متخصص في إصابته، وأن الجميع يشعرون بالقلق إزاء ما حدث.



في هذه الأثناء، كان المتسابقون في طريقهم إلى كوستاريكا للانضمام إلى ويبر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر، ووفقًا للمصدر، يشعر فريق الإنتاج بالقلق بشأن كيفية متابعة التصوير بعد تلك الحادث، فمن المتوقع أن تتسبب إصابة بيتر في تغيير خطط التصوير".



في السياق، تدور قصة برنامج The Bachelor حول شاب أعزب يواصل مواعدة الكثير من النساء لمدة شهر ويتم تصفيتهم عبر أحداث البرنامج المتتابعة حتى يجد حبه الحقيقى.



سيتم عرض الموسم الجديد الساعة 8 مساءً يوم الاثنين، 6 يناير 2020 على شبكة ABC الأمريكية.